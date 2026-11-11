Vida secreta em nódulos polimetálicos surpreende cientistas no oceano

Cientistas identificaram ecossistemas microscópicos habitando o interior de nódulos polimetálicos no fundo do oceano. Esses aglomerados escuros, do tamanho de um punho, contêm óxidos de ferro e manganês e se desenvolvem lentamente, crescendo frequentemente alguns milímetros por milhão de anos. A profundidades de 4.000m a 6.000m, eles formam raras superfícies duras no leito marinho macio e lamacento.

Para analisar a vida oculta nas fendas dessas estruturas, pesquisadores recolheram amostras na Zona de Clarion-Clipperton, no Pacífico central, com amostradores de sedimentos e robôs submarinos. As rochas foram dissecadas em laboratório para a extração minuciosa dos organismos.

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Habitats tridimensionais nas profundezas

A investigação revelou que as cavidades internas formam um habitat tridimensional. A análise de 244 nódulos contabilizou 4.139 animais individuais. A média foi de 17 indivíduos por nódulo, com registros de até 245 animais vivendo no interior de um único exemplar.

A ecologista Tanja Stratmann detalhou que as fendas internas abrigam animais menores que um milímetro. A pesquisadora Coral Diaz-Recio Lorenzo destacou que esses espaços servem como abrigos para organismos ausentes no sedimento mole.

A densidade animal nos nódulos equivale a cerca de 10% dos nematóides e a 25% dos copépodes encontrados no sedimento vizinho. Apesar da quantidade inferior, análises genéticas demonstraram que essas comunidades apresentam espécies exclusivas e se mantêm semelhantes por distâncias de até 1.000 quilômetros.

Riscos da mineração industrial

O ecossistema enfrenta perigo diante do interesse industrial na extração de minérios como: níquel, cobalto e cobre. Como a formação rochosa exige milhões de anos, a atividade extrativa eliminaria esse ambiente de maneira definitiva.

A espécie unicelular Thurammina sp. 1 exemplifica a dependência desse meio. Altamente frequente nos nódulos e adaptada aos espaços protegidos, ela ficaria sem opção de sobrevivência diante da ausência de superfícies substitutas.

Sabine Gollner alertou que a mineração comercial causará uma perda irreversível de biodiversidade ainda não descrita. Segundo a pesquisadora, o gerenciamento ambiental precisa incluir os habitantes microscópicos no planejamento de áreas de proteção.

O trabalho mobilizou especialistas da Alemanha, Bélgica, França e Países Baixos, incluindo o MARUM, NIOZ, IFREMER e universidades parceiras. As investigações continuam com expedições na Zona de Clarion-Clipperton financiadas de forma independente pelos projetos MiningImpact 2 e 3 do JPIOcean.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.