O objetivo da missão era avaliar se seria possível desviar sua trajetória e usar esta técnica no caso de, no futuro, um objeto ameaçar se chocar com nosso planeta - (crédito: Handout/European Space Agency/AFP)

Depois de dois anos de viagem, a sonda Hera chegou perto do asteroide Dimorphos, desviado de sua trajetória durante um teste de defesa planetária, e as primeiras imagens reveladas nesta quarta-feira (25) pela Agência Espacial Europeia (ESA) surpreenderam.

"A primeira vez que vi as imagens, disse, 'Uau!'", disse à AFP Patrick Michel, cientista da missão.

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Com o impacto, "mudamos a aparência de Dimorphos, mudamos a forma como se move e observamos pela primeira vez uma multidão de novos companheiros neste sistema com os quais não contávamos", resumiu Naomi Murdoch, planetologista do Instituto Superior de Aeronáutica e do Espaço (ISAE-SUPAERO) na cidade francesa de Toulouse (sul).

A história é digna de Hollywood: há quatro anos, a nave DART, da Nasa, se chocou deliberadamente contra a superfície de Dimorphos, um pequeno corpo celeste com apenas 160 metros de diâmetro, que é satélite de um asteroide maior chamado Didymos.

Situado a 11 milhões de quilômetros da Terra, não representava nenhum perigo.

O objetivo da missão era avaliar se seria possível desviar sua trajetória e usar esta técnica no caso de, no futuro, um objeto ameaçar se chocar com nosso planeta.

O dispositivo da Nasa conseguiu deslocar Dimorphos reduzindo sua órbita em 33 minutos. Mas, para "compreender perfeitamente o que aconteceu", era preciso retornar, explicou Michel.

Esse era o objetivo da missão Hera, lançada em outubro de 2024. Há três semanas, Hera chegou a cerca de 30 quilômetros de Dimorphos e enviou as primeiras imagens.

Em uma delas, parece que o impacto achatou um lado de Dimorphos, deixando uma cratera. Dentro dela, distinguem-se várias estruturas incomuns.

Outra surpresa: não só mudou a órbita de Dimorphos, mas também sua dinâmica. "Antes do impacto, Dimorphos se parecia com a nossa própria Lua (...) Agora, é muito caótico", como um "barril que você joga pela escada e que se move em todas as direções", descreveu Sabina Raducan, planetologista do Instituto Internacional de Ciências Espaciais (ISSI), em Berna, Suíça.

A equipe de Hera também descobriu que Didymos e Dimorphos não estão sozinhos. Centenas de blocos rochosos, com tamanhos que variam de uma bola de futebol a uma máquina de lavar roupas, estão em movimento ao seu redor.