Quem é a socialite milionária que poderá entrar em 'A Fazenda 16'?

A mais nova socialite do Rio de Janeiro, Priscila Madamm, pode ser um forte nome para integrar o elenco da próxima edição do reality rural.

A empresária, dona de uma das redes de salões e clínicas estéticas mais chiques do Brasil, se instalou no Rio de Janeiro após herdar o título de Condessa, e abrir uma filial do Madamm, na Barra da Tijuca, pode ser o nome que a Record sonha há anos para levar para o confinamento.

Priscila Madamm (foto: Foto reprodução Instagram)

Neste mesmo perfil, a emissora tenta frequentemente levar Sylvia Designer e Val Marchiori, que rejeitam frequentemente a proposta devido ao valor do cachê oferecido.

Para Priscila, o cachê não é um empecilho e a socialite, que tem uma baita história de superação, pode ser o grande nome a causar dentro do confinamento de Itapecerica da Serra.

