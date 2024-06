Carlinhos Maia e Lucas Guimarães realizam festa privê em restaurante de SP

O domingo que antecedeu o leilão de Carlinhos Maia serviu para que Carlinhos Maia, Lucas Guimarães e amigos se reunissem em uma confraternização a portas fechadas em um restaurante bem badalado na capital paulista.

O casal de influenciadores mandou fechar o Japan Tower, localizado em Higienópolis, para só para a sua turma.

Em uma sala privilegiada do local, Maia, Lucas e os amigos, incluindo Alvaro Xaro e Mayara, se esbaldaram mostrando todos os dotes vocais, que lá da rua dava para ouvir o quanto a turma é afinada, só que não.

Outra curiosidade é que mesmo o local estando fechado, é completamente reservado para eles, em um grupo de quase dez seguranças do influenciador faziam a guarda do lado de fora, enquanto todos se divertiam no estabelecimento.