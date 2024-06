De atriz a fenômeno nas redes sociais: criadora de "Let’s Gossip" conta trajetória por trás da internet

Antes mesmo de pensar em criar um perfil de fofoca no Instagram ou se aventurar no mundo da internet, a jornalista e criadora da @letsgossip, iniciou a carreira como atriz. E, ao longo dos anos, os aprendizados nos trabalhos em frente às câmeras auxiliaram a profissional a dar visibilidade ao projeto nas redes sociais e se consolidar como um dos maiores portais de notícias do país.



No tempo em que estudou para atuar, aprendeu sobre disciplina, objetivos e, principalmente, se permitiu sonhar. No período, ainda participou de novelas como "I Love Paraisópolis" e "Em Família".

Letícia relata que o crescimento da @letsgossip também impulsionou sua carreira como atriz, culminando recentemente na estreia no Amazon Prime Vídeo com a participação no filme "SDL - A Batalha Musical", no qual ela aparece já nas primeiras cenas.



Hoje, ela trabalha com as duas áreas e recorda a escolha do nome para a página do Instagram que, no início, se chamava “Gossip no Insta”, inspirada na série "Gossip Girl".



Mas, para além das publicações, Letícia também ficou conhecida pelos seguidores da página e sentiu a necessidade de trocar o nome do projeto para @letsgossip. “Fazia muito sentido por significar “Vamos Fofocar” e ainda ter o trocadilho 'Let’s' com o nome Letícia”, destaca.



Ainda com a vontade de unir a atuação às redes sociais, nos planos da jornalista está um projeto inovador. “O futuro da página é transformar notícias em curtas-metragens, pois quero que as pessoas possam conhecer melhor esse meu lado atriz”. A ideia ainda é explorar novos nichos, como a moda, entre outros segmentos.