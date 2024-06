Convidado do programa ‘Tudo Nosso’, agrediu estagiário nos bastidores do SBT

Este colunista descobriu com exclusividade uma baixaria que rolou durante a tarde da última segunda-feira envolvendo um convidado e um estagiário do SBT.

A confusão aconteceu nos bastidores da emissora, quando o influenciador Isaque Santos foi comunicado de que sua participação no programa Tudo Nosso, apresentado por Benjamim Back, teria sido cancelada.

Isaque Santos / SBT (foto: Foto reprodução Instagram)

Um vídeo postado no perfil do influenciador, que já é conhecido por alguns barracos, relata o momento em que ele teria sido acusado pelo funcionário de ter jogado um celular contra o seu peito no banheiro da emissora.

Uma fonte ligada à emissora confirmou à coluna do Sodré o ocorrido e deixou claro que o influenciador se descontrolou e agrediu o funcionário.