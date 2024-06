Pampa, campeão olímpico de vôlei morre nesta sexta-feira

Pampa morreu nesta sexta-feira (7/6), aos 59 anos, em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma reação à quimioterapia. Ele estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Além da medalha de ouro em Barcelona 1992, primeiro título olímpico do vôlei brasileiro, Pampa conquistou a Liga Mundial de 1993 e foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991 com a seleção brasileira.



“Pampa era um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial”, diz o presidente da CBV, Radamés Latta.

Paula Falbo, esposa de André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, falou pela primeira vez sobre a morte do marido.

“Recebi a pior notícia de todas. Obrigada pelas orações. Quero ter meu momento em silêncio, por favor”, afirmou Paula Falbo, em entrevista à revista Quem.

Paula Falbo tem duas filhas com Pampa: uma de 4 anos e outra de 36.

Carreira de Pampa

Nascido em Recife, Pernambuco, no dia 24 de novembro de 1964, André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, dedicou sua vida ao vôlei. No entanto, experimentou vários esportes antes de descobrir sua verdadeira paixão aos 16 anos, quando foi convidado a jogar pelo time de um colégio em sua cidade natal.



Em 1988, aos 18 anos, Pampa fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Seul como parte do grupo remanescente da famosa “Geração de Prata”. A performance naquele ano rendeu o prêmio de melhor atleta do Brasil em todas as modalidades, concedido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Ouro em Barcelona e outras medalhas

Conhecido por seus ataques poderosos, Pampa, com seus 1,98m, foi fundamental para a conquista histórica do primeiro ouro olímpico do Brasil no vôlei, nos Jogos de Barcelona, em 1992. Apesar de ser reserva, suas entradas em momentos-chave foram decisivas para o sucesso da equipe, comandada pelo técnico José Roberto Guimarães. A campanha olímpica foi impecável, com oito vitórias em oito jogos, em um time que contava com Carlão, Tande, Marcelo Negrão e Maurício.



Além do ouro olímpico, Pampa conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Havana em 1991 e a medalha de ouro na Liga Mundial de Vôlei em São Paulo em 1993. Em 1995, ele realizou a cortada mais veloz já registrada na Liga Mundial, alcançando impressionantes 197 km/h.