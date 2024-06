Alerta Casal: Davi Brito e Jaqueline Grohalski vivem affair

Eles estavam solteiros desde que terminaram seus respectivos namoros. David deixou o BBB e terminou a relação assim que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Jaqueline anunciou o término com Lucas Souza, recentemente, poucos dias antes do ex se assumir bissexual.

O São João da Thay, que acontece no Maranhão, foi o ponto de encontro entre os dois campeões que resolveram botar a fila para andar.

A revelação foi feita pelo influenciador Laellyo Mesquita, que contou com exclusividade para a coluna de Lorena, no R7.

Segundo o vídeo postado nas redes sociais da colunista, o influenciador revelou que os dois passaram a noite juntos no quarto reservado para o baiano e ainda beijaram muito na boca durante o trajeto da van que fazia o translado entre a festa o hotel.

Em outro vídeo, o influenciador ainda questiona a própria campeã de A Fazenda 15 sobre o affair e a moça desconversa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LORENA Magazine (@lorena.r7)