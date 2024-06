Depois de Maiara assumir relação com Hugo, Fernando Zor também vive affair

Após longos dias de rumores, Maiara e Hugo acabaram assumindo que estão vivendo um relacionamento, isso, após terem chegado juntinhos no leilão beneficente promovido por Neymar Jr. em São Paulo.

Mas parece que o ex-noivo, Fernando Zor não teria gostado muito de ver a ex-amada namorando um outro colega de música sertaneja.

Imediatamente após a irmã de Maraisa ter o romance confirmado pelo cantor, Fernando Zor começou a dar indício nas redes sociais de que está se relacionando com a pedagoga e vai muito bem obrigado.

A moça, que até então era mantida em sigilo, começou a soltar algumas fotos que davam a entender que ela estava na companhia do cantor.

Além de aparecer em uma foto dentro do quarto do artista, os dois ainda viajaram juntinhos para um hotel, cujo destino já foi palco do encontro romântico entre o ex-casal Maiara e Fernando.

Hoje, o cantor começou a seguir a namorada nas redes sociais, mas os dois ainda não se pronunciaram e não assumiram a relação publicamente.