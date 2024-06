Lulu Santos passa mal, cancela show e é internado no Rio

O cantor Lulu Santos, 71, precisou cancelar sua agenda de shows nos próximos dias após sentir um mal-estar. Ele foi internado em uma clínica no Rio de Janeiro, e ficará em observação pelos próximos dois dias, segundo a equipe do músico.

De acordo com um comunicado divulgado pelos stories do Instagram do perfil oficial do artista, Lulu se sentiu mal enquanto estava em casa nesta sexta-feira, 7. Ele deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio, e seu estado é estável.

Em função do ocorrido, foi necessário cancelar as participações do cantor no festival João Rock, em Ribeirão Preto, que acontece neste sábado, 8. Também foi cancelado o show do festival Salve o Sul, marcado para este domingo, 9.

Informações divulgadas pelo site Terra.