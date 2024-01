Concretizou: César Filho assina contrato retorna ao SBT

O SBT anunciou em seu site a contratação do apresentador Cesar Filho, que trabalhou durante nove anos na Record TV, justamente quando deixou o SBT, em 2014.

A notícia, que havia sido divulgada com exclusividade pelo colunista do IG, Gabriel Perline, há três meses, chegou a ser desmentida pelo apresentador, que na ocasião disse haver um "complô" entre jornalistas para o prejudicar na antiga emissora.

No entanto, no primeiro dia útil do ano, a informação prestada pela empresa de Silvio Santos marca o retorno do apresentador ao canal.