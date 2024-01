Flerte de Anitta acaba com casamento do prefeito de Salvador

Depois de flertar pela segunda vez publicamente com Bruno Reis, prefeito de Salvador, na Bahia, a cantora Anitta pode ter estragado a união do político com a mulher Rebeca Cardoso.

Após a cantora surgir em um vídeo interagindo com o prefeito no camarim, a mulher do político chegou a fazer postagens dando a entender que teria sido traída pelo marido e apagou as fotos ao lado do prefeito.

Durante o encontro, Bruno Reis contou para Anitta que a "cantada" feita por ela no Carnaval de 2023 foi a "resenha do carnaval". Na ocasião, a cantora chamou o prefeito de "delícia" durante sua passagem no circuito Barra-Ondina.

Rebeca também desistiu de passar a virada de ano ao lado do marido e se refugiou na casa de familiares. E depois apareceu curtindo um passeio de lancha ao lado de amigos, mas novamente longe do prefeito.

Será que a poderosa acabou mesmo com a união do prefeito antes de virar o ano?