Glória Pires arranca suspiros ao aparecer de biquíni aos 60 anos

Glória Pires, a Irene da novela 'Terra e Paixão', resolveu mexer com a cabeça do público ao mostrar a silhueta no primeiro dia do ano.

Em um click à beira da piscina, de biquíni branco, a atriz mostrou que não tem idade para provar que está em boa forma. Aos 60 anos, Glória Pires arrancou suspiros e ganhou muito elogios dos fãs nas redes sociais.

“Fiu-fiu”, dizia um comentário

“Linda e poderosa”, comentou outro admirador da cantora.

Bem, quem lucra mesmo com tudo isso, além da própria atriz, que está cada dia mais poderosa, é o maridão Orlando Morais, que está casado com Glória há 35 anos.