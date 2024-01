Mulher nega que estaria grávida de Neymar

Jamili Lima descartou qualquer possibilidade de estar grávida de Neymar. A influenciadora surgiu em um vídeo nas redes sociais e disse que estava se expondo para encerrar qualquer tipo de assunto a respeito dessa informação.

A influenciadora foi categórica ao afirmar que não está grávida do craque e disse que jamais teve contato com o jogador - segundo ela, os dois nem sequer se conhecem.

Por meio de suas redes sociais, Jamile Lima disse: “Mas eu não estou grávida do Neymar. Aliás, eu nem conheço, não possuo nenhum tipo de contato e nunca o vi pessoalmente. Além disso, esse comentário infeliz que surgiu nas páginas de fofoca foi feito por uma pessoa da minha equipe e já estou tomando as medidas cabíveis”.

Jamile disse que foi surpreendida ao acordar com prints e mensagens de amigos e familiares sobre a informação divulgada com exclusividade pelo jornalista Léo Dias, que afirmou ter confirmado a informação.

Um comentário em uma página de fofoca no Instagram dava conta que Mavie, filha mais nova do craque, ganharia um irmão (a) em breve e que a diferença de idade entre as crianças seria de apenas um ano de diferença.

Logo após o comentário na página, a informação varreu a internet e após a influenciadora desmentir a informação, a suposta gravidez virou piada web.