Famosos curtem a virada na segunda edição do Rio Praia Réveillon

A chegada de 2024 reuniu famosos na segunda edição do Rio Praia Réveillon. A marca, conhecida por ter um dos camarotes mais badalados da Sapucaí, realizou sua festa para receber o Ano Novo de frente pra o mar de Copacabana , cartão postal do Rio.



Entre as celebridades que escolheram curtir a virada no rooftop do Hotel Pestana Atlântica Copacabana, Tati Minerato, Adriana Bombom, Cinara Leal e o casal Bárbara Borges e Iran Malfitano, prestigiaram o evento regado a muito samba com apresentações do intérprete Emerson Dias, do Salgueiro, e da bateria da Mocidade Independente.

A rainha de bateria Quitéria Chagas, que ficou viúva a cerca de um ano, surgiu acompanahda de um novo affair. A identidade do rapaz que é estrangeiro, foi mantida em segredo