Morre famoso cantor sertanejo após cirurgia de emergência

O cantor e compositor João Sérgio Batista Corrêa Filho, conhecido pelo nome artístico de João Carreiro, faleceu aos 41 anos, na noite desta quarta-feira (3), vítima de complicações durante uma cirurgia cardíaca. A informação foi confirmada pelo seu empresário.

Nesta semana, o cantor famoso pela voz potente postou que passaria por uma cirurgia para corrigir um prolapso na válvula mitral, anomalia cardíaca conhecida como sopro no coração. Por isso, também ficaria longe dos palcos por tempo indeterminado. No entanto, Carreiro teve complicações na sala de cirurgia e nãoreagiu as tentativas de reanimação.

"Falei com ele ontem, estava sorridente, confiante e tranquilo, mas infelizmente, não aguentou", disse Diego Diniz, que cuidava da carreira do cantor admirado pelo timbre único e talento na viola.

Um vídeo do cantor, em que o próprio brincava com a possibilidade de morrer e não querer ser enterrado com a roupa hospitalar que vestia, começou a circular nas redes sociais, logo após a triste notícia ser divulgada, ele disse: "se empacotar, não quer saber dessa roupinha"

Horas antes do acontecido, a esposa do cantor Francine Caroline, comentou que o procedimento parecia ir bem. "O coração dele já está funcionando sozinho com a nova válvula", postou ela nas redes sociais, por volta das 17h. No entanto, duas horas depois, por volta das 19h, ela pediu orações. "Orem pela vida dele, pelo amor de Deus", escreveu em sua página.

No inicio da noite desta quarta-feira, a informação da morte do artista começou a ser divulgada, e depois de ter sido confirmada, uma avalanche de homenagens começou ganhar as redes sociais.

perfis de famosos lamentaram a notícia. No X, antigo Twitter, o assunto logo ficou entre os mais comentados. "Nossos sinceros sentimentos a toda família. Descanse em paz", escreveu o perfil oficial do Trio Parada Dupla.

Ana Castela publicou um vídeo de Carreiro e escreveu: "Obrigada João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com Ele".

Gabi Martins também comentou: "Descanse em paz". O cantor Antony Corrêa, da dupla com Gabriel, lamentou: "Meu Deus, meu ídolo, por que tão cedo? Não consigo acreditar".