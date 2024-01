Wanessa Camargo entrega entrada no BBB 24

A cantora Wanessa Camargo pode ser mais uma famosa a reforçar o elenco do grupo “Camarote”, do BBB24. Na tarde dessa quarta-feira (3), o perfil no Twitter “Realitys Vip”, que ficou conhecido nas redes sociais no ano passado por ter gabaritado o elenco de artistas do BBB23, confirmou o nome da filha de Zezé di Camargo na nova temporada do programa.

Logo em seguida, o jornalista Léo Dias, fez uma publicação em seu portal onde confirmava também a participação da cantora, que ano passado chegou também a aparecer em algumas listas e era dada como certa sua participação.

Toda essa desconfiança de que a famosa possa mesmo estar na próxima edição, começou porque internautas perceberam um possível deslize cometido pela equipe da cantora. Isso aconteceu porque a artista compartilhou um vídeo em seu perfil no TikTok com um cenário muito semelhante a uma mesma publicação compartilhada recentemente por Yasmin Brunet, que é outro nome que estaria confirmado no BBB 24.

Bastou essa “coincidência”, para que fãs do reality teorizassem que as duas famosas já estariam confinadas no hotel onde o elenco se concentra até a data de estreia. Cabe ressaltar que os vídeos compartilhados no aplicativo de vídeos curtos foram deletados tanto por Wanessa como por Yasmin Brunet, após a repercussão.

Nas redes sociais, internautas comentaram a possibilidade de entrada de Wanessa Camargo no ‘BBB23’: “Foi a gente que pediu sim, melhor escolha Boninho”, celebrou um internauta. “Imagina ela soltando todas as polêmicas da família em um bate-papo descontraído na piscina”, conjecturou outro fã do reality show.

Wanessa Camargo (foto: Foto reprodução internet)