Veja os nomes que mais foram cotados para estar no BBB 24

Na próxima segunda-feira (08), estreia mais uma nova temporada do BBB. O reality mais famoso do país, chega a 24ª temporada nas telinhas da Globo e com a sua proximidade da estreia, não param de surgir nomes "confirmados" para integrar o elenco do programa que promete ser uma das maiores temporadas depois da pandemia, onde a ultima edição que obteve números satisfatórios, foi a edição que consagrou Juliette campeã.

Os nomes de Yasmin Brunet, Simária, Chico Moedas, Gabi Melin, Daiane dos Santos, MC Bin Laden, Kéfera Vinicius Rodrigues, Lucas Lima, Valentina Bandeira, MC Kekel, Camila Loures, Gustavo Tubarão, Matheus Gabriel, Wanessa Camargo e Rodriguinho, estão sendo cotados para o elenco do ‘BBB 24’. O anúncio oficial dos participantes do reality show será revelado nessa sexta-feira (5), ao longo de toda a programação da TV Globo.

Se levarmos em consideração todos os nomes que já foram cotados para essa edição, Boninho já teria conseguido separar um elenco para umas 3 ou 4 temporadas, a cada dia surge na web um nome "confirmado", e agora com a proximidade da exibição, algumas fontes de informação chegam até a dizer que certos nomes já estariam confinado no hotel.

Bom, enquanto o Bigday não chega, para termos certeza de quem são os nomes que vão garantir o entretenimento por mais três meses, teremos mesmo que aguardar o próximo dia (05), para conhecer ao longo da programação da Globo, os sortudos que terão a chance de faturar um prêmio estimado em quase 3 milhões de reais.