Namorado de Ana Castela, Gustavo Mioto anuncia publicação de conteúdo adulto

O cantor Gustavo Mioto que ganhou destaque no mundo sertanejo, e se tornou o namorado da queridinha do momento Ana Castela, fez uma um anúncio durante a madrugada da última terça-feira (02), que pegou fãs do artista e fãs do casal de supressa.

Em seu perfil oficial do X, Gustavo Mioto, que possui mais de 331,6 mil seguidores, expressou sua animação e curiosidade com o lançamento do conteúdo +18. “Final de janeiro, soltarei meu primeiro conteúdo +18 … tô bem animado e curioso pra ver onde vai chegar isso. Espero que estejam comigo nessa!”, declarou o artista.

A informação que não foi entendida pela maioria dos fãs deixou alguns seguidores chocados. A postura de Gustavo Mioto não passou despercebida, e ele foi alvo de críticas nas redes sociais. Muitos internautas o acusaram de ser um ‘biscoiteiro’, buscando engajamento e atenção através de ações controversas. A possibilidade de o anúncio ser uma estratégia para divulgar uma nova canção com letras mais ousadas também foi levantada.