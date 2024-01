Virgínia Fonseca aceita salário baixo do SBT para garantir espaço

O SBT marcou para o dia 6 de abril, às 22h15, a estreia do 'Sabadou com Virgínia Fonseca'. Com direção de João Mesquita, será uma das últimas atrações preparadas por Dani Bey a ir ao ar

No entanto, mesmo com tanta animação em torno da estreia, houve comentários sobre o salário de Virgínia. De acordo com informações de bastidores, seu ganho seria considerado baixo em relação a outros apresentadores do SBT. Estima-se que a influenciadora digital receba cerca de R$ 60 mil, além de participações em merchandising. Tem apresentador da casa que recebe um salário baixo, mas só com merchandising produz R$ 1 milhão livre de impostos.

Apesar do salário baixo, a participação de Virgínia Fonseca no programa é muito esperada. Sua presença no SBT é resultado do sucesso nas redes sociais e da conexão que ela possui com seu público. Com milhões de seguidores e uma base de fãs fiéis, Virgínia Fonseca tem potencial para atrair audiência e cativar os telespectadores com sua personalidade em alta.

Enfim, muitos estão ansiosos para conferir a estreia de 'Sabadou com Virgínia Fonseca' no dia 6 de abril. Com um salário curto, mas uma participação destacada, Virgínia, em nova fase na carreira, promete trazer muitas novidades para a audiência e seus admiradores.