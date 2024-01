Vencedora do The Voice Kids e influencer com milhões de seguidores são cotadas para o elenco de pipocas do BBB24

Boninho escolhe participantes com apelo na web para o núcleo "anônimo" do reality show

Eduarda Brasil, vencedora do The Voice Kids, e Layla Arrais, influencer com milhões de seguidores nas redes sociais, estão entre os nomes cotados para integrar o elenco de pipocas do Big Brother Brasil 24. A escolha dos participantes do núcleo "anônimo" do reality show vem chamando a atenção do público e despertando curiosidade sobre os critérios adotados por Boninho, diretor do programa.

Eduarda ganhou destaque no cenário musical ao vencer a disputa no The Voice Kids e agora pode se aventurar em um novo desafio. Sopradas as informações, ela é uma das fortes opções para compor o elenco de pipocas, como são chamados os participantes que não são famosos.

Eduarda Brasil (foto: foto reprodução internet)

Já Layla ficou conhecida por seus vídeos de humor e pelas postagens virais nas páginas de fofoca. Com uma legião de seguidores, a influencer conquistou seu espaço na internet e agora pode ter a oportunidade de mostrar personalidade na casa mais vigiada do Brasil.

Laila Arrais (foto: foto reprodução internet)

Segundo fontes próximas à produção, Boninho teria se interessado pela personalidade marcante e pelo apelo das duas candidatas durante uma série de viagens a Recife e Fortaleza, onde pode conhecer melhor alguns candidatos. A escolha de participantes com forte presença na web parece ser uma estratégia para garantir maior engajamento do público nas plataformas digitais do programa.

Com as expectativas altas para a próxima edição do Big Brother Brasil, a lista completa dos integrantes do núcleo "anônimo" ainda não foi divulgada oficialmente. Os fãs do programa e das personalidades cotadas aguardam ansiosos por mais informações sobre quem serão os novos participantes.