Queridinho dos famosos em Orlando, Rodrigo Branco sofre com indiferença das celebridades

A polêmica envolvendo Rodrigo Branco não se restringe apenas a ele. A corretora do influenciador Carlinhos Maia também esteve envolvida, tentando esconder o rosto para não ser associada ao ex-diretor. Essa atitude provocou muitas críticas nas redes sociais. Nos vídeos que o influenciador gravou durante um bate-papo ao lado do ex diretor de TV chamou a atenção da web por causa da corretora de Carlinhos Maia esconder o rosto no vídeo.

O nome de Rodrigo Branco, ex-diretor de TV e conhecido no meio artístico, foi exposto por suas falas racistas, o que deflagrou um verdadeiro caos na internet e o fez enfrentar consequências graves em sua vida pessoal e profissional.

Desde que suas declarações vieram à tona, Rodrigo se tornou alvo de processo movido pela ex-BBB Thelminha, que não hesitou em se posicionar contra o racismo e exigir providências. A exposição dessas declarações causou uma onda de repúdio generalizado nas redes.

Rodrigo Branco reside em Orlando (EUA) e costuma oferecer suas casas e serviços aos famosos por conta das recepções luxuosas. Branco passou a ser uma das referências procuradas por celebridades brasileiras, que pretendem passar uma temporada nos EUA.

O ex-diretor da Band chegou também a ser exposto por Thomaz Costa e Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar na passagem dos influenciadores em 'A Fazenda 14', quando Thomaz revelou o caso de Thiago com o ex-diretor.

Após o cancelamento virtual que sofreu, Rodrigo perdeu força ao ser evitado por famosos que não queriam correr o risco de ter suas imagens associadas a um homem que responde por racismo.

Enquanto isso, na Disney, a corretora do Carlinhos Maia tenta esconder o rosto para não aparecer ao lado do queimado Rodrigo Branco, amigo de Preta Gil, mesmo precisando dele para conhecer clientes ricos kkkk A falsidade e o intere$$e reinam em Orlando ???? pic.twitter.com/BgMF5yqrk4 — ????H.O.T ???? (@houseoftretas) January 3, 2024