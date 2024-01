BBB 24: Matheus Gabriel, ex de Maiara, está fora do reality

Matheus Gabriel, o cantor sertanejo e ex-namorado de Maiara, apareceu em diversas listas de celebridades que poderiam estar no Camarote ou no Puxadinho do BBB - que começa no dia 8- , mas a especulação não se concretizou. Quem deu a notícia foi o próprio artista.

Em um vídeo postado no Instagram, o sertanejo negou que já estivesse confinado, conforme era especulado, por causa de seu sumiço das redes sociais. E justificou que a ausência teria sido por causa da perda de um celular. Ainda segundo Matheus, seu aparelho teria caído no mar durante uma pescaria, e ele teve muita dificuldade em recuperar todo o acesso à conta com a aquisição de um novo aparelho.

“Para a felicidade de uns e a infelicidade de outros, que queriam me tirar logo, eu não vou para o BBB, não estou confinado”, disse.