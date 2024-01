Após 'A Fazenda', Lucas Souza garante trabalho na TV

Depois de ficar dois meses dentro do confinamento rural em ‘A Fazenda 15’, Lucas Souza desistiu do jogo e largou para trás o prêmio de R% 1,5 milhão.

No entanto, o desistente foi um dos poucos peões que deixaram o reality aclamados pelo público, ao lado de Rachel Sheherazade, que foi expulsa, e Márcia Fu, que levou o terceiro lugar.

Com tanta visibilidade, Lucas Souza não só conseguiu seu objetivo, que era ser descancelado, título que o acompanhou por um bom tempo depois que terminou seu casamento de oito meses com Jojo Todynho, como foi um dos poucos que saiu do reality e já tem um novo emprego.

Depois de romper com o agente Irinaldo Oliver, responsável por sua entrada em 'A Fazenda', Lucas se uniu à empresária Marlene Mattos, que atualmente comanda o novo programa de Geraldo Luís na Rede TV! E foi aí que o militar conseguiu garantir uma vaguinha na televisão.

O ex de Jojo Todynho vai trabalhar com o apresentador e será repórter no dominical de Geraldo, que deve estrear em breve.

Marlene Mattos já procurou, inclusive, profissionais da área de atuação para que possam preparar seu novo pupilo. Será que ela pretende fazer de Lucas um novo “Xuxo”?