Mulher de João Carreiro revela os sentimentos após a morte do marido

Francine Caroline, mulher de João Carreiro lamenta a morte do marido nas redes sociais nesta quinta-feira (4). O sertanejo morreu aos 41 anos durante uma cirurgia cardíaca.



“Minha vida me deixou”, escreveu Francine nos Stories do Instagram, emocionando os fãs. Era ela que estava atualizando os fãs sobre o quadro clínico do artista, que passou por uma cirurgia delicada no coração.

Antes de o cantor falecer, em uma de suas últimas postagens, Francine havia feito um declaração de amor ao marido: "Eu me apaixono por você todos os dias!! Eu sou abençoada, porque sou amada por você! Meu mundo é um lugar melhor por sua causa! Nós encontramos o amor bem aqui, onde estamos em nossos corações. Feliz aniversário, minha vida, eu te amo!”, escreveu.

João carreiro morreu no inicio da noite desta quarta (3), ao passar por um procedimento cirúrgico no coração. Por mais que os médicos tenham tentado reanimá-lo por horas, o cantor não reagiu. Ele deixou mulher e 1 filha