Fim de uma carreira! Britney Spears abandona a música e surpreende fãs com nova carreira como escritora fantasma

Nesta quarta-feira (3), a cantora pop surpreendeu o mundo ao anunciar o fim de sua carreira musical. Após diversos rumores de um possível novo álbum, a artista decidiu esclarecer as fofocas e revelar seu desligamento da indústria musical definitivamente.

Em suas redes sociais, Spears desabafou sobre as notícias falsas que circulam sobre sua vida artística: "Só para deixar claro que a maior parte das notícias é lixo. Eles ficam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum… Nunca mais voltarei à indústria musical! Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas".

Agora, a famosa está voltando sua atenção para uma nova empreitada: ajudar outros compositores a criar seus sucessos. Ela confessou ter escrito mais de 20 músicas para outros artistas nos últimos dois anos e revelou ser uma ghostwriter de sucesso. "Sou ghostwriter (escritor fantasma) e sinceramente gosto disso!", disparou .

A notícia chocou os fãs de Britney, que lamentam o fim de sua carreira solo e a falta de novos projetos da artista. Porém, muitos elogiaram a decisão da cantora em seguir uma nova direção e compartilhar seu talento com outros artistas.

Apesar de sua aposentadoria musical, Britney Spears deixou sua marca na história da música pop, com hits como "Baby One More Time" e "Toxic". Agora, seus fãs aguardam ansiosamente por novidades sobre seus futuros projetos como compositora. A artista promete continuar influenciando a indústria e impactando pessoas com seu trabalho nos bastidores. Vamos aguardar...