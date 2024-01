Mari Maria exibe boa forma e fala sobre a importância da atividade física: "Mudou a minha vida"

Hoje com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora digital Mari Maria mantém uma rotina regrada de exercícios físicos com a personal trainer Cau Saad. Com isso, ela conta de que forma os novos hábitos mudaram a sua vida.



“Conscientização corporal, disciplina, compromisso comigo mesma, porque você aprende a gostar dos exercícios que você faz, e você começa a entender um pouco mais o corpo. Então consciência corporal com certeza foi uma coisa que mudou na minha vida”, revelou Maria Maria.

A pouco mais de 1 ano, a influenciadora passou a ter uma rotina de exercícios físicos, com a personal trainer Cau Saad, que revelou detalhes do seu treino.

“Eu e Mari estamos juntas há 1 ano e 4 meses. Quando nós iniciamos fizemos um trabalho de base postural, ativação do core, ênfase nos exercícios proprioceptivos, estímulos respiratórios e séries associada a alongamento e construímos assim uma base sólida para seguir com os objetivos da Mari, sem comprometer seu dia a dia puxado, mas sim, dando mais disposição e entusiasmo”, disse a personal que completou:

Mari Maria e Cau Saad (foto: Foto divulgação)

“A medida em que fui conhecendo a Mari, fui me aprofundando no meu atendimento com ela, musicoterapia para relaxar, aromaterapia, fazer exercícios mesmo quando eu não estivesse presente, melhora da alimentação, para deixá-la sempre amparada!”.