BBB24: Boninho admite interferência de hacker em sistema de votação BBB

As vésperas de estrear com uma edição do BBB, Boninho, diretor-geral do BBB24, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (04), revelou alguns segredos de bastidores de sua já calejada produção. O Big boss, contou entre entre outras novidades, como será o sistema de votação, que irá eleger o campeão da edição que poderá levar o prêmio de quase quatro milhões de reais.

“Então não tem nenhuma chance de ter robô, não teria e não terá, mas eu não posso te contar o que a gente faz por isso, mas é um time muito grande que a gente tem. Temos até hacker trabalhando para a gente. É um desenho com muito cuidado e muito delicado, que é muito importante para a gente“, começou.

E continuou: “O nosso sistema de segurança é muito qualificado, tanto é qualificado que nós temos o Guinness Records que a gente só pôde ter porque foi comprovado que o sistema é seguro”.

A informação gerou um burburinho nas redes sociais e internautas começaram a questionar no 'X', antigo Twitter a utilidade do profissional descrito pelo diretor, no sistema de votação, já que a palavra 'Hacker', foi mencionada exatamente no momento em que Boninho, contava as novidades do novo método de votação.

"hacker... Pra que?", questionou um internauta.

"Que eu saiba Hacker é para invadir sistemas", dizia outra postagem.

Na coletiva, foi informado que o BBB24 terá 26 participantes. No Big Day nesta sexta-feira (04), 18 participantes oficiais serão confirmados durante a programação na Globo.