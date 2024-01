Priscila Fantin cancela agenda internacional para entrar no BBB24

A atriz Priscila Fantin aumentou os rumores de que estará no camarote do BBB 24 ao cancelar nesta quinta-feira (4) a turnê que faria pelos Estados Unidos. De acordo com comunicado, a peça Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu te Amo não passará pela América do Norte pois "não houve tempo hábil" para emitir a documentação necessária.

O nome da atriz, foi um dos primeiros a aparecer como cotado para a edição de 2024, quando todo mundo ainda só falava de A Fazenda. Logo depois disso, Fantin passou a ser confirmada em todas as listas que foram surgindo ao longo do tempo e principalmente pelo portal Léo Dias.

A atriz confirmou o cancelamento em seu Instagram na última quinta-feira (04). A produtora responsável pelo espetáculo emitiu comunicado; a peça seria apresentada por Priscila Fantin ao lado de seu marido, Bruno Lopes.

Priscila chegou a comentar durante uma entrevista, o que acha do jogo de confinamento real: “Eu amo que a maioria dos comentários diz que torceriam por mim e que eu teria grandes chances de ganhar. É um jogo difícil, psicologicamente falando. Então fico muito feliz com essa percepção que as pessoas têm de mim”, comemorou para a Caras Brasil.