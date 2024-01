Pastor Leonardo Sale celebra virada de ano com a inauguração de templo com mais de 10 mil pessoas

Com uma vasta notoriedade por onde passa, o “pastor das celebridades”, como vem sendo chamado Leonardo Sale, teve uma grande virada de ano. Isso porque além de toda sua trajetória com pregações pelo Brasil, ele acaba de adquirir o seu primeiro templo próprio dos 17 espalhados no Brasil, Orlando, Bruxelas e Portugal. A nova aquisição da IPTM - Igreja Pentecostal Templo dos Milagres - fica em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Com passagens em diversos programas de TV, como: Passa ou Repassa, Jogo dos pontinhos, com Patrícia Abravanel, e Raul Gil no SBT, o fenômeno gospel também esteve em alguns podcasts, como do ator Carlos Vereza, o “Tá Benito” da apresentadora Isabele Benito, do SBT Rio, e Fofocalizando, do influenciador Thiago Nigro e da Bispa Sônia Hernandes, da igreja Renascer.

O pastor, que tem quase 2 milhões de seguidores no Instagram, revela que foi algo sobrenatural de Deus essa passagem de ano.



“Agradeço a Deus por cada fiel, cada obreira desse ministério que tem confiado nessa obra e tem sido o pilar para sustentar essa obra de pé. Não podemos parar e nem recuar, pois grandes são as nações e as almas que precisam ser alcançadas, por isso temos que continuar firmes por esse mover e livramento”, afirma.











E ao ser perguntado como foi a noite de réveillon, ele diz que foi somente de agradecimento.

“Com muita alegria no coração inauguramos um novo templo da IPTM dando início a um novo desafio a nossa saída do aluguel para o templo próprio, nos dando a oportunidade de continuarmos buscando e expandindo o reino e a palavra de Deus”, concluiu.