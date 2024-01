Fim do Mistério: Ratinho recusa compra de emissora de TV por preço exorbitante

Durante meses especulou-se sobre qual emissora Ratinho estaria tentando adquirir. O apresentador, conhecido por sua trajetória de sucesso na televisão, chegou a cogitar a compra da Rede NGT, uma emissora com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, para transformá-la na TV Massa. No entanto, os planos de Ratinho foram frustrados por causa de um valor inacreditável pedido por Manoel Bernades, dono da emissora.



Segundo fontes próximas ao apresentador, Bernades pediu a exorbitante quantia de R$ 250 milhões pela NGT. Ratinho recusou de pronto a proposta, considerando-a totalmente fora de cogitação. Em uma entrevista recente, o apresentador do SBT confirmou essa informação, reforçando sua posição quanto ao assunto, mas não revelou nomes - e muitos chegaram a especular que se tratava da Rede TV!

Apesar da frustração em não conseguir adquirir a emissora desejada, Ratinho se mantém como um dos principais nomes da TV brasileira. Sua carreira bem-sucedida o levou a acumular uma fortuna ao longo dos anos, graças aos seus investimentos. O apresentador mantém-se ativo, comandando seu programa diário e mostrando sua influência tanto na TV aberta, rádio e redes sociais. Apesar do obstáculo financeiro, o apresentador segue em busca de novas oportunidades para expandir sua marca e conquistar ainda mais sucesso.

O futuro de Ratinho na televisão continua promissor e a Rede Massa continua a todo vapor.