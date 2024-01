Herberth de Souza deve retornar ao SBT para integrar equipe do novo jornalístico 'Aqui e Agora'

Após um longo período fora das telas, o jornalista Herberth de Souza está de volta ao SBT e promete agitar o cenário jornalístico com sua participação no novo programa da casa. Com sua experiência de apresentador na versão anterior do jornal, Herberth é um nome bem-vindo no novo projeto, contando com o apoio de Silvio Santos, que demonstrou interesse em tê-lo novamente no SBT.

As negociações entre Herberth e a diretora de programação Daniela Beyrute estão avançadas e a expectativa é a de que ele assuma a ancoragem de uma versão especial do 'Aqui e Agora' aos sábados. Sua volta ao SBT é uma notícia empolgante não apenas para o público, mas também para as filhas de Silvio Santos, que o consideram o jornalista integrante valioso da família SBT.

Herberth de Souza traz consigo o DNA do SBT, com sua paixão pelo jornalismo e sua habilidade em apresentar conteúdos relevantes de forma dinâmica e envolvente. Sua volta promete trazer ainda mais credibilidade e impacto à nova versão do 'Aqui e Agora', que promete ser um jornal para a família brasileira.