Jojo Todynho evita falar e ignora imprensa

Pelo jeito parece que Jojo Todynho não está rejeitando apenas participações em podcasts. A funkeira, que é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, também declinou de alguns convites para dar entrevistas enquanto estava na concentração do desfile técnico da verde-e-branco da Zona Oeste.

Vestida com roupão branco sobre a fantasia, Jojo até atendeu alguns fãs que pediram para tirar fotos - em sua maioria componentes da escola - , mas na hora de falar com os profissionais, a funkeira, que agora apresentará um programa sobre o BBB, rejeitou os pedidos de alguns canais, como SBT, e Rede TV!. Profissionais que estão acostumados a entrevistar a famosa ficaram sem entender o motivo da recusa.

Já na passarela, apesar de não mostrar tanto samba no pé assim, a influenciadora ousou com uma fantasia na qual valorizava sua nova silhueta - por sinal, todos comentavam que ela realmente estava bem mais magra e deixou um generoso bumbum de fora. Durante o desfile, Jojo cantava o samba inteirinho da escola, mostrou-se simpática com o público e o problema mesmo parecia estar com os profissionais da imprensa.

Recentemente, Jojo recusou uma participação no podcast de Lucas Guimarães e Camila Loures, alegando que não iria sair de sua casa para dar audiência e engajamento para outras pessoas. Será que o motivo vale também para a imprensa?