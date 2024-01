BBB 24: Em primeira imagem ao vivo, Yasmin Brunet já chama Vanessa Lopes para uma conversa

Durante a estreia do Mesacast do BBB 24, as apresentadoras do formato - que aconteceu essa tarde pelo Multishow, Mari Gonzalez e Thamirys Borsan, abriram as primeiras imagens do confinamento da temporada. No vídeo, os 18 brothers que já entraram na casa estão na sala, se apresentando uns para os outros.

No momento mostrado no Mesacast, é Yasmin Brunet quem fala com os colegas de confinamento:

"Basicamente, o que sabem sobre mim é por fofocas que aconteceram ou não aconteceram, ou aconteceram parcialmente", disse Brunet.

Vanessa Lopes concordou com a sister: "Te entendo". A modelo, então, emendou:

"Inclusive, depois eu preciso conversar com você sobre a nossa fofoca".



"Verdade", respondeu a influenciadora.

Qual é a treta entre Yasmin e Vanessa, fora da casa?

As duas não se gostam e a briga tem nome e sobrenome: Gabriel Medina. Yasmin, de 35 anos, foi casada com o surfista. O romance acabou em janeiro de 2022. Pouco depois da separação, ele ficou com Vanessa, 22 anos.

Na ocasião, Yasmin parou de seguir Vanessa e ficou bastante chateada. Questionada sobre o climão, Vanessa já se recusou a citar o nome de Yasmin em podcasts quando perguntada.

Quando a lista de anunciados foi divulgada, Medina declarou torcida para Vanessa e ignorou a existência de Yasmin no reality.

Pelo visto, Yasmin Está disposta a certar as contas com Vanessa Lopes dentro da casa.