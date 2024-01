Matheus Gabriel, ex-namorado de Maiara, vive fase difícil após o término

Ele bem que tentou, mas não foi desta vez. Depois de viver um romance com a sertaneja Maiara, que fracassou em menos de três de meses, Matheus Gabriel vem tentando se manter na mídia, mas parece que o seu esforço não tem dado muito resultado.

Depois de ter ganhado um fora da amada no dia em que fez o lançamento de seu mais novo trabalho como cantor, Matheus não conseguiu emplacar nenhuma música de seu DVD na mídia e mesmo com a ajuda das irmãs sertanejas mais bombadas da atualidade, o trabalho não decolou.

O cantor, que ganhou o título de galã do sertanejo, ainda tentou emplacar uma participação no BBB 24, usando algumas estratégias de divulgação e até sumindo das redes sociais para dar a entender que estivesse confinado, mas ressurgiu um dia antes dos verdadeiros escolhidos por Boninho serem anunciados - ele alegou que havia perdido o celular durante uma pescaria e que por isso estaria longe das redes.

No entanto, o solteiro bonitão parece que está vivendo seus dias de inferno astral. Nesta quarta-feira (10),/ Matheus Gabriel usou as redes sociais para pedir a ajuda de seus fãs - ou pelo menos a algum deles, que tivessem uma alma caridosa - para poder lhe presentear com um celular.

A coluna fica aqui na torcida, para que a fase negativa do cantor acabe logo e, quem sabe, ele possa ganhar um desses aparelhos de última geração, já que depois do namoro com a sertaneja, ele conseguiu conquistar até fãs clubes pelo Brasil.

Matheus Gabriel (foto: Foto reprodução internet)