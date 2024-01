BBB24: Wanessa Camargo revela casamento do ex-marido com Ísis Valverde

Durante uma conversa dentro do confinamento do BBB24 com a participante amazonense Isabelle Nogueira, Wanessa Camargo voltou a falar sobre a vida pessoal fora do jogo e pegou todo mundo de surpresa, já que todas achavam que a cantora evitaria falar de temas como o seu antigo relacionamento.

Na última conversa com a sister, a namorada de Dado Dolabella falou sobre a relação de Marcus Buaiz, seu ex-marido que vive atualmente um relacionamento com a atriz Isis Valverde.

Durante a conversa, a famosa revelou como anda o relacionamento com ex e disse que ele já entendeu o fim da relação e que vive um ótimo momento com Isis, estando superfeliz.

Wanessa disse ainda que os filhos aceitaram e convivem muito bem com a futura mulher do pai. Isso mesmo que vocês leram: futura mulher. A filha de Zezé di Camargo, que trocou o ex-marido pelo romance com Dado Dolabella, seu antigo relacionamento de 20 anos, confessou que Marcus Buaiz e Isis Valverde estão prestes a dar mais um passo e oficializar a união.

“Ele já entendeu, ele tá superbem, superfeliz. A menina é super de boa, uma ótima pessoa, as crianças gostam dela. Eles vão casar, e vai casar primeiro do que eu”, conclui Wanessa.