Yasmin Brunet vai ao primeiro paredão do BBB 24 e se preocupa

Yasmin Brunet foi uma das participantes mais votadas da casa no primeiro paredão do BBB 24.

Ao lado de Maycon e Giovana, a ex-mulher de Gabriel Medina foi escolhida para disputar a preferência do público já na primeira semana do reality. Yasmin foi alvo de um grupo liderado por Maycon, e recebeu cinco votos para disputar a permanência na casa juntamente com Giovana, que recebeu sete votos, e Maycon, que foi indicado pela líder Deniziane.

Sem saber como anda sua popularidade, ainda mais após ouvir as justificativas dos votos, pelo fato de não se entrosar e interagir com outros participantes, a filha de Luiza Brunet se irritou e prometeu entregar mais participações na casa caso volte do paredão. A loira não economizou palavras - para não utilizarmos os termos deselegantes que a bela usou - e prometeu botar fogo no parquinho e dizer tudo o que pensa na cara dos outros participantes.

Nas enquetes, Yasmin Brunet aparece como a participante mais cotada para continuar no jogo, com uma larga vantagem no percentual de votação, onde aparece com mais de 50% das intenções de voto para seguir no jogo.