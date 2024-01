Cariúcha e Fábio Gontijo, ex-marido de Jenny Miranda, engatam romance

Cariúcha, a ex-garota da laje que saiu cancelada de sua participação em 'A Fazenda 15’, parece que já tem um motivo para sorrir.

A terceira eliminada do reality da Record, que atualmente passa por testes para se tornar uma das possíveis apresentadoras do programa ‘Fofocalizando’, no SBT, pode estar 'furando o olho' da colega de confinamento, Jenny Miranda - apesar de a ex-filha de Gretchen estar separada desde dezembro de 2023.

Cariucha tem sido vista na companhia do médico Fábio Gontijo, que terminou a relação com Jenny durante uma viagem de navio pela costa brasileira. Os dois acabaram se desentendendo.Fábio, inclusive, acusou a ex-mulher de agressão.

A coluna do Sodré recebeu com exclusividade informações de fontes ligadas às ex-participantes de ‘A Fazenda 15’ que garantem o clima de romance entre a influenciadora e o médico e que os dois podem formar em breve o mais novo casal das redes sociais.