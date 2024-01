Deborah Albuquerque ganha festão de aniversário em Noronha

Deborah Albuquerque, que participou de ‘A Fazenda 14’ e ficou famosa depois de participar de diversos realitys da Record, ostentou um fim de ano luxuoso ao lado do marido, o médico Bruno Salomão, durante uma viagem que fez a Fernando de Noronha.

Alegando precisar recarregar as energias para começar o ano em grande estilo, Bruno e Deborah resolveram se desligar da agitação de São Paulo e escolheram a ilha paradisíaca para dar um up no clima de romance, no casamento que já dura mais de dez anos. Os dois não economizaram na hora de escolher as acomodações em um dos destinos mais procurados no verão.

O casal foi para uma das pousadas mais requintadas da região, onde certamente muitos famosos costumam ficar hospedados. Não só pelo luxo, mas também pela localização e privacidade. Tudo isso harmonizado pela natureza exuberante e a receptividade dos funcionários, que prepararam um lindo brinde para comemorar o aniversário de Deborah Albuquerque.



















A ‘pavoa’ saiu encantada com o mimo que recebeu e quer eternizar o momento em sua lembrança. A ruiva foi homenageada pela banda local que se apresentava na pousada no dia da comemoração. Além do carinho do marido Bruno Salomão, que saiu lucrando na noite a dois, entre quatro paredes, todos os funcionários se empenharam em entregar uma tarde memorável à aniversariante.