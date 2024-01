Bruxo revela pedido de Gretchen para entrar no BBB 24

Já pensou ter a eterna rainha do bumbum como participante do camarote no BBB24? Pois é. O fato poderia ocorrer caso Boninho, diretor da atração, abrisse uma exceção para colocar um ex-participante de 'A Fazenda' no reality mais vigiado do país.

Pelo menos esta informação foi recebida com exclusividade por esse colunista, que teve acesso a uma conversa, via direct, entre a eterna rainha dos memes e o Bruxo do Rio Grande do Sul, Malagueta, que está começando a aparecer nas redes sociais por fazer alguns atendimentos a famosos.

Na conversa vazada entre os dois, Gretchen diz que sua assessoria tentou emplacar sua participação com a TV Globo.

Ainda nos prints que este colunista recebeu, é possível perceber também o interesse de Gretchen na queda de Jenny Miranda, ex-participante de 'A Fazenda 15', que foi “desadotada” pela cantora.

Nos prints, o Bruxo dá a entender que rivais da cantora começariam a ter uma queda em suas vidas particulares. E Gretchen responde dizendo que isso já estava acontecendo. Ele ainda ressalta o mau momento vivido pela mãe de Bia Miranda, que chegou a ser internada ao ameaçar se jogar de uma varanda e que terminou o casamento logo após deixar o reality da Record.