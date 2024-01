Ex-Power Couple faz a fila andar e troca beijão em 'Festa do Gelo'; Saiba quem

Cláudia Leitte, Léo Santana, Márcia Felippe e Henry Freitas foram as atrações do evento que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba. O tradicional evento anual, chamado Festa do Gelo, reuniu diversos famosos e influenciadores que se jogaram na noite pré-carnavalesca.

Karoline Menezes ou Karol Menezes, separada de Mussunzinho, filho do eterno trapalhão Mussum se empolgou com a bebida e estava soltinha. Ela e o ex-marido, participaram do Power Couple Brasil 6, foram para a grande final e com o 2? lugar ganharam um carro zero km.

Durante a madrugada, no finalzinho da festa, a loira que não é vista com outro homem desde a separação, lascou um beijão no jornalista Adriel Marques.

A Coluna do Sodré descobriu com exclusividade que esse momento acalorado entre os dois, na verdade, funcionou como uma espécie de reconciliação. Já que os dois famosos haviam se reencontrado na festa depois de um longo período afastados um do outro.