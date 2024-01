Carlos Alberto de Nóbrega é hospitalizado em São Paulo

A coluna descobriu que Carlos Alberto de Nóbrega, deu entrada novamente, na última semana, no hospital Sírio Libanês, depois de ter recebido alta no ultimo dia 19/12/2023. Ele está internado para tratamento em decorrência de um tombo que lhe feriu a cabeça.

Depois de ter alta e ir para casa, o humorista voltou a apresentar um sangramento na cabeça e teve de retornar ao hospital.



O filho do apresentador, Marcelo de Nóbrega, conversou com exclusividade com a coluna e disse que, apesar do susto, o dono do banco de praça mais famoso do Brasil se recupera bem e já tem alta hospitalar programada para esta quarta-feira (17).

“Deu entrada novamente na semana passada por causa de um sangramento na cabeça em decorrência do tombo que ele levou, mas está superbem e já deve voltar para casa na quarta-feira”, pontuou o diretor.

A coluna do Sodré questionou ainda se Carlos Alberto já teria alguma previsão de volta ao trabalho para as gravações da 'Praça é Nossa'. Marcelo comunicou que as gravações retornam dia 7 de fevereiro.