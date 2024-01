Cassino do Chacrinha de volta em 2024

Os bordões ‘Alô, Terezinha’! ‘Quem não se comunica se Trumbica’, além dos figurinos extravagantes e a buzina inconfundível estarão na TV aberta. José Aberlado Barbosa, o eterno Chacrinha, um dos artistas mais queridos do Brasil terá um novo remake. O mercado publicitário recebeu de maneira positiva a informação.



Antônio Zimmerle, executivo com vasta experiência na TV, é um dos responsáveis pelo retorno da atração. “A memória do Chacrinha continua presente entre o povo brasileiro. Ele trazia muita alegria, algo que falta atualmente. A televisão precisa resgatar o sorriso e os grandes apresentadores para que possa surgir novos talentos”, disse Zimmerle.