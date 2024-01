Mestre José, o vidente dos famosos, acerta previsão para Ana Hickmann e Ana Castela

Nas redes sociais, Mestre José, que costuma fazer muitas previsões para o mundo das celebridades e já tem um bom número de acertos a respeito desses famosos, se empolgou ao comemorar mais dois acertos para os assuntos mais comentados nos últimos dias.

Em live para o canal Beyonce Destruidora, do Instagram, dias antes de acabar 2023, o famoso jogou suas cartas de tarô para os principais nomes que estiveram na mídia recentemente, e acertou em cheio quando o assunto era Ana Hickmann, Ana Castela e Gustavo Mioto.

Para a apresentadora da Record TV, que passou por uma situação complicada e a pediu o divórcio do ex-marido, o vidente surpreendeu quando disse que a loira da Record já poderia engatar um outro romance e ainda disse com detalhes que tudo isso aconteceria logo nos primeiros dias de 2024. O vidente disse também que Ana Hickmann poderia se envolver com alguém que já era de seu convívio. Nesta segunda-feira (15), veio à tona o suposto relacionamento da ex-modelo com o apresentador Edu Guedes.

Para Ana Castela, a estrela do sertanejo, e Gustavo Mioto, Mestre José revelou que o namoro que já passava por uma reconciliação não teria fôlego para ir adiante e que o término seria questão de tempo, o que também foi anunciado também nesta segunda-feira, confirmando, assim, mais dois impressionantes acertos.