Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, volta ao trabalho após ter relatado dificuldades

Depois de ter um passado por um longo período longe dos holofotes e sem trabalho - o que inclusive o levou a pedir ajuda financeira nas redes sociais - , Marcos Oliveira, o eterno Beiçola, personagem de 'A Grande Família', exibido durante anos pela TV Globo, estará de volta aos palcos.

A peça 'Show do Bonfim' tem estreia marcada para esta sexta (19), às 19:00, no Cine Teatro, na Barra da Tijuca

Marcos Oliveira revelou para a ‘Coluna do Sodré’ que está ansioso para a volta aos palcos e que só pelo fato de ter voltado ao trabalho com os ensaios do espetáculo está se sentindo vivo novamente e que o palco é uma oportunidade de renascimento.

Marcos Oliveira de volta aos palcos (foto: Foto divulgação)