Com sambódromo vazio, Viviane Araújo entrega brilho e samba no pé

Acompanhada do marido, o empresário Guilherme Militão, Viviane Araújo apareceu de shortinho jeans e um cropped prateado, combinando com a sandália e os brincos no mesmo tom. Ela se jogou no samba no pé e fez bonito diante das arquibancadas vazias do Sambódromo, com performance no mesmo nível das que entrega nos ensaios de quadra, de rua e no desfile oficial.



“Cheguei! Meu lugar, gente. Vamos ensaiar hoje com a Furiosa aqui no Setor 11”, disse Vivi em um vídeo publicado nas redes sociais.

Vivi foi até a Passarela do Samba representar sua comunidade, que há 15 anos lhe abraça como rainha à frente da Furiosa, a bateria do Salgueiro, e fez bonito mais uma vez.

Mesmo em meio a muita chuva que tem castigado o Rio de Janeiro, Viviane não encontra dificuldades ao atravessar a cidade. Saindo do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, seja para a região central, onde fica localizado o sambódromo, como também para a quadra da vermelho e branco, no Andaraí, na Zona Norte.