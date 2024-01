Sidney Magal se declara bissexual e revela paixão por outro homem

Nesta segunda-feira (15), o cantor e ator Sidney Magal, de 73 anos, esteve pela primeira vez no programa 'Roda Viva', da TV Cultura, apresentado por Vera Magalhães, e respondeu a perguntas sobre a sua sexualidade. Segundo Magal, ele se considera bissexual.

Durante décadas, o cantor que bailava nos palcos com músicas como 'Sandra Rosa Madalena' teve a sexualidade questionada, mas apesar da revelação, Sidney disse que nunca teve relação com outro homem.

"Me dou o direito de dizer que eu sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual", disse ao jornalista Rodrigo Ortega. "O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. Esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não", acrescentou.

Sidney já sentiu desejo por um amigo que tinha antes da fama. "Antes de ser conhecido como Sidney Magal, eu tinha um amigo que era bailarino. Ele era tão cativante que eu comecei a duvidar da minha sexualidade. Conversamos muito sobre isso. Ele falou: ‘Se você estiver livre, à vontade, conte comigo’. Mas isso aí passou e nunca aconteceu", contou.