Flagra: Pitty na praia ou na ilha da edição?

Após compartilhar algumas fotos curtindo o verão na praia, a cantora Pitty acabou se tornando motivo de piada entre seus seguidores. Afinal, os que acompanham a artista sabem o quanto ela já defendeu a aparência natural e sempre se posicionou sobre a aceitação do corpo. Mas, ao que parece, algumas suspeitas nas imagens causaram muitas piadas

Pitty (foto: Foto reprodução Twitter (X))

As fotos rapidamente tomaram conta das redes sociais e algumas possíveis alterações foram apontadas. A primeira imagem mostrava Pitty com uma cintura absurdamente fina, levando a crer que havia sido feita uma "redução virtual" em sua silhueta. Já na segunda foto, a cantora parecia ter uma pele tão lisa e perfeita que seria impossível de alcançar naturalmente - talvez os filtros utilizados tenham ultrapassado os limites do bom senso.

Pitty (foto: Foto reprodução Twitter (X))

A reação dos seguidores foi imediata e cheia de sarcasmo. Comentários como: "Não era ela que defendia a aparência natural?" e "Parece que até Pitty caiu na tentação das edições" surgiram aos montes. Afinal, a ironia de uma celebridade que prega a aceitação de si mesma ser pega, alterando a própria aparência, não passou despercebida.

No entanto, Pitty pode fazer o que quiser com suas imagens. Afinal, não é porque alguém defende a aparência natural que não pode, em um momento de diversão ou vontade própria, optar por utilizar filtros e edições. Porém, é notório que as atitudes de Pitty tenham causado um descontentamento entre alguns de seus seguidores.

Essa não é a primeira vez que a cantora se envolve em polêmica. No último mês, a web fez alguns questionamentos sobre sua postura em relação às pautas feministas, levantando dúvidas sobre sua consistência como porta-voz dessas questões.