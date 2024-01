Depois de ter sido assunto no BBB 24, Jon Vlogs faz viagem de motorhome pelos Estados Unidos

2024 começou com o pé direito para Jon Vlogs, o streamer que está em turnê pelos EUA e propôs um desafio junto aos seus seguidores. O desafio consiste em ficar ao vivo o máximo de tempo, e a cada novo assinante (sub) na Twitch, são acrescentados 90 segundos de live.



Hoje (18), já são mais de 100 horas ao vivo, sem parar! Jon juntou-se com parte do BDJ (Bonde do Jon), os membros Cabrito, Marco e os amigos de longa data, Junior e Rabicó.

Jhon Vlogs (foto: Foto divulgação)

"Todas as vezes que estou ao vivo e me conecto com o público, meu objetivo é proporcionar uma experiência e vivência incríveis tanto para eles, quanto para os meus irmãos do BDJ. A partir daí, começamos a pensar, contando com toda uma equipe por trás, sobre como podemos entregar o melhor e mais diferenciado conteúdo para nossa família que acompanha de casa e quem está comigo nos conteúdos” conta o streamer sobre o projeto de lives.

A viagem partiu de Orlando, Flórida, e tem como destino final o estado da Califórnia em um motorhome perfeitamente equipado para acomodar os 4 integrantes. Para garantir uma experiência completa aos expectadores, Jon instalou câmeras em 4 pontos diferentes, para que os espectadores acompanhem tudo a todo momento.