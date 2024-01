Ex-BBB Maria Melilo aparace e mostra ferimentos após ser agredida por ex-namorado

Maria Melilo, a vencedora do ‘BBB11‘, da TV Globo, recentemente fez uma denúncia contra o ex-namorado, o humorista Luiz França. A influenciadora registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de São Paulo, no último dia 13 de janeiro, onde foram anexadas imagens das agressões que a ex-BBB teria sofrido. A agressão teria ocorrido no último sábado (13), em um churrasco em casa. O registro do boletim de ocorrência também, teria sido realizado na mesma data.

Nesta quinta-feira, começaram a surgir as supostas marcas das agressões sofridas pela campeã da 11ª edição do BBB, e as imagens chocaram os internautas.

Veja fotos:











Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, num salão de beleza, a ex-BBB compartilhou imagens de hematomas no braço. Nas imagens, é possível ver o braço de Maria Melilo com hematomas graves, que ela teria sofrido pelo então namorado. Na última quarta-feira (11), a influenciadora se manifestou nas redes sociais, após a notícia da agressão se tornar pública. “Em respeito a todos que se preocupam comigo, informo que estou bem e peço, por gentileza, que da mesma forma respeitem minha privacidade”, disse ela.

Ainda, segundo p jornalista Léo Dias, do programa Fofocalizando, no SBT, o responsável pelas agressões e marcas que a ex-BBB mostrou, foram ocasionadas por uma briga motivada por ciúmes entre ela e o namorado, o comediante Luiz França